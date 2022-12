Luciano Camargo compartilha foto rara com o filho: ''Faz falta, muita falta''

Cantor Luciano Camargo desabafou ao publicar clique raro com Nathan Camargo

O cantor Luciano Camargo (49) compartilhou um clique raro com o filho, Nathan Camargo. Nesta quinta-feira, 15, o sertanejo publicou um registro abraçando o herdeiro e desabafou sobre a saudade que sente dele.

No registro, eles apareceram sorrindo e o artista aproveitou para se declarar para o herdeiro, criador de conteúdo digital na internet.

"Semana passada podia ser hoje, só para poder estar com você de novo meu filho amado... Você faz falta, muita falta…", lamentou Luciano Camargo ao relembrar a foto do encontro com o jovem.

Nos comentários da publicação, Nathan Camargo também mostrou seu amor pelo pai. "Meu melhor amigo, te amo meu gato", declaro-se ele.

Ainda nesta quarta-feira, 14, o cantor sertanejo impressionou ao compartilhar uma foto com as filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 12 anos. Já grandes, as garotas surpreenderam com seu tamanho e estilo.

Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo (60), surpreendeu os internautas ao mostrar como é o fogão da cozinha de sua casa. Na rede social, ele exibiu uma foto de sua esposa, Flávia Camargo, cozinhando para a família e o fogão chamou a atenção.

Ele revelou que colocou um fogão estilo industrial e enorme na cozinha de seu lar. Na legenda do post, o artista brincou sobre os cuidados que precisa ter com o novo fogão.

