Luciano Camargo comove ao contar testemunho de conversão: "Sensação inexplicável"

O cantor Luciano Camargo emocionou os seguidores ao falar sobre sua conversão

O cantor Luciano Camargo usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 26, para dividir com os seguidores um momento muito especial da sua vida. O artista, que faz dupla com o irmão, Zezé Di Camargo, relembrou o dia que decidiu se converter ao cristianismo.

No feed do Instagram, o artista postou uma foto em que aparece na igreja contando seu testemunho ao lado da esposa, Flávia Camargo, e de seu pastor, e comoveu ao dar detalhes sobre sua decisão de se dedicar ao evangelho.

"Quando eu comecei a namorar a Fau, ela já era evangélica e, depois que casamos, por eu viajar muito e ela me acompanhar em todos os shows, fui o responsável pelo afastamento dela da igreja. Eu não tinha um dia de folga, enquanto ela sempre orava por mim e pela minha conversão", começou ele.

Em seguida, Luciano relembrou que sua esposa voltou para a igreja após o nascimento das filhas gêmeas, Helena e Isabella, que estão com 13 anos. "Quando as nossas filhas nasceram, ela voltou para a igreja… Nós as apresentamos a Jesus, mas nem esse ato me trouxe para Ele… E sempre que a Fau me chamava para ir com ela, eu alegava cansaço por viajar muito e usava isso como pretexto. Mas a minha mulher nunca desistiu de mim, sempre orando e dizia que tinha muito medo de que Jesus voltasse e eu ainda não conhecesse o amor dEle", relembrou.

O cantor, então, contou sobre o dia que decidiu ir para a igreja com sua família. "Um dia, eu resolvi ir à igreja (foi por conta minha mesmo), até então ia para acompanhar a minha amada…. Mas um dia a palavra pregada pelo nosso pastor veio direto para mim… Era noite de batismo, eu quis estar ali junto aos irmãos que estavam sendo batizados. Na saída do culto, eu disse para o nosso pastor: "Um dia eu quero estar ali". Porém, ainda não era minha hora… Lembro que contei para minha amada e ela super feliz me disse: "Lindo, vamos orar para chegar logo esse dia". Não tenho dúvidas de que ela orou muito, eu passei a frequentar cada vez mais a igreja e logo comecei a sentir falta dos cultos."

E foi durante a pandemia da covid-19 que Luciano se converteu. "Mas foi no dia 11 de junho de 2020, numa tarde no meio à pandemia, que eu me curvei ao Senhor. Recordo que eu liguei um dia antes para o Pastor Hilder, meu querido pastor e irmão, e disse que queria saber tudo sobre batismo e ele me respondeu: "Claro! Que dia posso te chamar?" Bom, nós estávamos vivendo uma pandemia e não podíamos nos encontrar, marcamos por face time e, naquela tarde, em plena pandemia, minha mulher saiu de casa e eu fiquei sozinho."

"Foi quando, no meio da conversa com o nosso pastor, eu fui arrebatado pelo amor de Jesus Cristo… Naquele momento, eu só sabia chorar, não era choro de emoção, mas eu senti na pele uma sensação inexplicável, era um choro sem lógica para os homens… Era um choro de bebê recém-nascido… Foi assim a minha conversão, foi assim que nasci de novo… Eu não lembro do dia em que nasci do ventre abençoado de minha mãe, mas sei exatamente o dia e hora do meu nascimento no Senhor", finalizou o testemunho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo e a família se batizam em igreja evangélica

Em fevereiro deste ano, Luciano, Flávia e as filhas foram batizados nas águas. Nas redes sociais, o cantor mostrou a família no rio usando roupões brancos durante o rito religioso. "Flua em mim, santo rio de Deus.. venha aqui e encha o meu coração, faça em mim o que tens que fazer… flua em mim, santo rio de Deus", escreveu na legenda da publicação.