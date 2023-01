Luciana Gimenez recebe alta após acidente grave de esqui nos EUA

Apresentadora Luciana Gimenez deixa hospital após realizar cirurgia de emergência por conta de acidente grave durante esqui na neve

A apresentadora Luciana Gimenez (53) teve alta hospitalar na noite de quinta-feira, 12, após o grave acidente que sofreu durante viagem para os Estados Unidos.

Ela estava internada depois de precisar passar por cirurgia de emergência por ter fraturado a perna em quatro lugares enquanto esquiava em Aspen em férias com os filhos, Lucas e Lorenzo.

Luciana deixou o hospital em cadeira de rodas como mostra o vídeo publicado pela jornalista Fabíola Reipert. O comunicado enviado pela assessoria de imprensa diz: "Ela não poderá firmar o pé no chão pelas próximas seis semanas e começará uma fisioterapia leve nos próximos dez dias. Enquanto estiver imobilizada, fará uso de muletas, andador e cadeira de rodas para se locomover."

"Para as dores que ainda sente, serão administrados remédios em casa e o acompanhamento se dará também por seus médicos no Brasil, que já vinham acompanhando a apresentadora durante sua internação e darão prosseguimento após a alta", disse a equipe de Luciana, que segue nos EUA, sem previsão de volta ao Brasil, já que será necessária uma liberação médica para viajar de avião.

Confira Luciana Gimenez saindo do hospital após acidente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabíola Reipert (@fabiolareipert)

Luciana Gimenez mostra última foto antes do acidente e faz novo relato

Na noite de quarta-feira, 11, a apresentadora Luciana Gimenez voltou a falar sobre sua recuperação após se acidentar durante esqui na neve.

Nos stories de seu Instagram, ela atualizou os fãs sobre estado de saúde e afirmou que ainda está sentindo muitas dores. "Vocês me desculpem, é que eu to com muita dor. Eu tava sem condições de falar, mas assim que eu tiver melhor, vou falar com vocês. Já tem 4 dias da cirurgia, eu vou tentar arrumar um boletim médico pra vocês." Em outra publicação, ela escreveu: “Cada dia é um dia e hoje tem sido bem difícil, pois as dores continuam. A medicação tem ajudado a suportar, mas… só quem passou por entende a dor e o incômodo que é colocar pinos e parafusos pelo corpo.”

Luciana também publicou sua última foto feita antes do acidente, em que aparece usando os equipamentos próprios para esquiar e mostrou como está sua perna após a cirurgia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!