Luciana Gimenez mostra última foto antes do acidente e faz novo relato: ''Muita dor''

Em recuperação após grave acidente, apresentadora Luciana Gimenez atualiza fãs sobre seu estado de saúde e desabafa sobre dores

Nas redes sociais, na noite de quarta-feira, 11, a apresentadora Luciana Gimenez (53) voltou a falar sobre sua recuperação após se acidentar durante esqui na neve.

Internada em hospital nos Estados Unidos, a artista precisou passar por cirurgia de emergência após fraturar a perna em quatro lugares enquanto esquiava em Aspen em férias com os filhos, Lucas e Lorenzo.

Nos stories de seu Instagram, ela atualizou os fãs sobre estado de saúde e afirmou que ainda está sentindo muitas dores. "Vocês me desculpem, é que eu to com muita dor. Eu tava sem condições de falar, mas assim que eu tiver melhor, vou falar com vocês. Já tem 4 dias da cirurgia, eu vou tentar arrumar um boletim médico pra vocês", falou a famosa, deitada em maca.

Em seguida, ela comentou que tentou não assustar os herdeiros logo após o acidente: "Eu tava esquiando com os meus filhos e tentei não gritar muito, pra eles não ficarem impressionados."

Em outra publicação, ela escreveu: “Cada dia é um dia e hoje tem sido bem difícil, pois as dores continuam. A medicação tem ajudado a suportar, mas… só quem passou por entende a dor e o incômodo que é colocar pinos e parafusos pelo corpo.”

Luciana também publicou sua última foto feita antes do acidente, em que aparece usando os equipamentos próprios para esquiar e mostrou como está sua perna após a cirurgia.

Confira a nova publicação de Luciana Gimenez após acidente nas redes sociais:

Luciana Gimenez mostra evolução após acidente grave na neve

Após o grave acidente que sofreu durante viagem para os Estados Unidos, a apresentadora Luciana Gimenez está no hospital se recuperando.

Na quarta-feira, 11, a artista surgiu dando os primeiros passos após se acidentar na neve. No Twitter, a colunista Patricia Kogut, do O Globo, compartilhou um vídeo de Luciana caminhando no hospital em que está internada. Nas imagens, ela aparece de muletas, caminhando com dificuldade.

"Consegui, é um passo por vez. Consegui 100 metros, tô conseguindo voltar pro quarto agora", disse ela no registro. "Dói um pouco, dói de 1 a 10, 11. Mas tudo na vida é um aprendizado, né?", completou Gimenez, que quebrou a tíbia e a fíbula em quatro lugares.

