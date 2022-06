Lucas Pereira, humorista queridinho da web, diz que Whindersson Nunes como sua inspiração

Lucas Pereira, o nome por trás do novo viral do TikTok, revela inspiração em Whindersson Nunes e relembra início da carreira

Redação Publicado em 07/06/2022, às 12h12

O influenciador Lucas Pereira vêm conquistando um espaço importante nas redes sociais nas últimas semanas. O rapaz, que é conhecido por EuPereira nas plataformas de vídeo, e atualmente como o ‘Branquelo’, viralizou com uma postagem de humor e até mesmo chamou a atenção de Carlinhos Maia (30).

Saiu de uma vida simples, onde passou muito perrengue para uma vida mais relaxada e feliz. O pernambucano começou há sete anos na internet criando vídeos divertidos, até que teve uma de suas postagens compartilhada pelo influenciador, nas últimas semanas. E, para celebrar o sucesso, o influenciador foi entrevistado pelo apresentador Matheus Mazzafera (41).

Em 2022, ele criou uma nova esquete que se tornou viral no meio social. Negão e Branquelo foi um dos vídeos mais assistidos no YouTube e em apenas 20 dias no ar, fez com seu canal passasse da marca de 1 milhão de inscritos.

Em modéstia parte, ele diz que sempre foi o mais engraçado na escola, que o dom de fazer rir veio naturalmente e sempre foi muito presente em sua família, e então começou a investir na sua carreira e participou de shows de talentos em sua cidade natal.

Atualmente, o humorista faz shows de stan-up e participa de colaborações com outros influenciadores, e procura encontrar tempo para investir em mais conteúdos criativos para web. “Sou um pouco de tudo: roteirista, diretor, editor e ator. Empenhado em levar bom conteúdo de qualidade na internet”, diz ele.

Durante o bate papo, ele contou que vê Whindersson Nunes (27) como uma das suas maiores inspirações. E agora procura focar no futuro e investir no áudio-visual, como em série e filmes. “Já imagino em todos os cinemas brasileiros”, finaliza.