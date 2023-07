Luan Santana vive affair com assistente de palco do The Voice Kids; saiba quem é

Após término de noivado, Luan Santana vive affair com assistente de palco da Globo

O cantor Luan Santana está em um novo relacionamento após terminar o noivado com Izabela Cunha em maio deste ano. Segundo informações do Jornal Extra, o artista estaria vivendo um affair com Ana Cecília.

A modelo é assistente de palco do The Voice Kids e a paquera entre os dois teria iniciado na rede social. Dona de fotos deslumbrantes, a modelo teria trocado likes com o sertanejo. Após essa interação, a relação teria começado então na vida real.

Inclusive, Luan Santana e Ana Cecília foram flagrados chegando a um show no último sábado, 8, no interior de São Paulo. Essa foi a primeira vez que o cantor foi visto acompanhado desde o fim de seu noivado, que não teve o motivo revelado.

Ana Cecília, de 24 anos, é assistente de palco do The Voice Kids, na Globo, há cinco anos e já viveu um affair com o jogador de futebol Arrascaeta, do Flamengo.

Veja fotos de Ana Cecília:

Ex-noiva de Luan Santana rompe o silêncio sobre o término: 'Foi o melhor'

O noivado do cantor Luan Santana com a influenciadora digital Izabela Cunha chegou ao fim há pouco tempo e foi confirmado apenas pela equipe do artista. Agora, a ex-noiva dele decidiu falar sobre o assunto pela primeira vez. Nas redes sociais, ela recebeu o questionamento de um fã e resolveu abrir o jogo sobre a separação.

Nos comentários de uma foto dela, uma seguidora desabafou ao reclamar que os dois ainda não assumiram o término publicamente. A fã disse: “Sacanagem, Iza, o que você e o Luan estão fazendo coma gente, fãs. Nunca falam sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não”.

Ao ler isso, Izabela Cunha decidiu romper o silêncio e confirmou o fim do noivado. “Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, afirmou.

O fim do romance deles foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio. Izabela e Luan estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022. Inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.