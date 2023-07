Luan Santana é flagrado chegando em show com loira e fãs apontam novo affair

Cantor sertanejo Luan Santana recentemente terminou noivado e agora é visto com possível novo romance

No último sábado, 8, o cantor Luan Santana contou com uma companhia inesperada para seu show no interior de São Paulo. Solteiro desde que terminou seu noivado com a influenciadora digital Izabela Cunha, alguns fãs esperavam pelo artista no local quando ele chegou ao lado de uma mulher loira e foram logo em direção ao seu camarim.

E como a internet é uma ótima detetive, os internautas já conseguiram achar quem seria a mulher misteriosa. Quem estava acompanhando Luan Santana era a modelo e ex-assistente de palco do The Voice Kids, Ana Cecília Maia, com quem o artista já havia trocado alguns likes nas redes sociais.

Os internautas já se empolgaram e encheram as redes sociais da influenciadora digital com recados se referindo ao cantor. “Cuida bem do nosso neguinho”, “Oi, Princesa, seja bem vinda a Família Luan Santana”, são algumas das mensagens. Porém, alguns ainda brincaram com o fato de Ana Cecília ser bem parecida com as outras namoradas do artista. “O Luan tem um padrão de mulher, pelo visto. Quase tudo igual”, ironizou uma internauta. Será que o cantor está realmente vivendo um novo affair com a modelo?

Marina Ruy Barbosa curte Festa Junina com Luan Santana

Recentemente, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores ao comparecer a uma festa junina em Caruaru, Pernambuco. A atriz compareceu ao São João de Caruaru, acompanhou alguns shows de famoso na festa e compartilhou os momentos em seu Instagram.

A estrela acompanhou shows de famosos como Mari Fernandez e Luan Santana, e publicou um trecho do show do cantor sertanejo: "Lindo ver seu sucesso. Luan Santana, voa meu amigo". A estrela ainda comentou sobre a recepção que teve no arraial e agradeceu: "Fui muito bem recebida! Obrigada pelo carinho de todos."