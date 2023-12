Luan Pereira ganha carro luxuoso e confunde fãs: "Não foi com seu dinheiro?"

Luan Pereira ganha carro luxuoso e confunde fãs; ele mostrou o momento em que "ganhou" o presentão da família

O cantor Luan Pereira surpreendeu os fãs ao mostrar nas redes sociais que "ganhou" um carrão luxuoso de presente de Natal. Em um vídeo compartilhado pelo próprio cantor, ele aparece recebendo uma surpresa da família.

Feliz da vida, ele vai até a área externa de sua casa quando vê o carrão embrulhado para presente. Visivelmente surpreso, o cantor se emociona. Ele também publicou uma declaração para os familiares.

"A minha família é meu tudo! Vocês são meu tudo! Obrigado por esse sonho, por esse presente. Obrigado Deus", disse ele que é um dos grandes nomes do agronejo, ritmo que está se espalhando pelo Brasil.

Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens para a artista. "Com o dinheiro dele mesmo", ironizou um. "Isso que eu ia dizer", comentou outro. ""Não foi com seu dinheiro?"", questionou um terceiro

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUAN PEREIRA ® 🎙 (@luanpereiracantor)

Toma, distraído

Nesta quarta-feira, 20, a atriz e apresentadora Luana Piovani voltou a protagonizar uma polêmica ao postar novas indiretas para seu ex-marido, Pedro Scooby. A controvérsia surge após o surfista presentear sua mãe com um carro zero quilômetro. Através de novos comentários, Piovani teria questionado as intenções e até a habilitação do surfista.

Tudo começou quando o atleta usou suas redes sociais para compartilhar detalhes da surpresa que preparou para sua Gracinda Mota. Scooby se emocionou ao recordar as dificuldades financeiras em seu passado e ao entregar o carro novinho na porta de sua mãe, que ficou emocionada e vibrou com o presente do surfista profissional.

Mas parece que a atriz não achou o gesto assim tão comovente. Em seu perfil oficial no Instagram, Luana compartilhou uma mensagem que recebeu de uma seguidora supostamente falando sobre o presente: “Toma dinheiro seu, mas acabou de dar um **** e faz aquela ceninha de 'Graças a Deus eu pude dar um *****”', a artista escondeu algumas palavras com emojis.