Leticia Spiller comove ao falar da morte do pai: ‘Antes de fazer a passagem, você me disse’

Leticia Spiller relembra o que ouviu do pai antes de sua morte e emociona com homenagem póstuma nas redes sociais

A atriz Leticia Spiller está de luto nesta semana. O pai dela, Mauro Spiller, faleceu aos 98 anos de idade no último domingo, 28. Agora, a artista fez uma homenagem póstuma para ele e comoveu seus seguidores com o recado.

Leticia falou sobre a partida do pai, uma das últimas frases que ouviu dele e também contou memórias marcantes que guardará em seu coração.

"Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente. E esse algo é um estado permanente de enamoramento e encantamento. É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram . Aqueles a quem a alma abarca , soma e cuida. Esses pedaços estão espalhados, cada um em seu mundo. Mas juntos eles fazem parte do todo que há em mim. O que importa é o agora , mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que levo-os comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz meu pai", disse ela.

Então, ela completou seu recado: "Eu recordo do teu cheiro de afeto ao me por no colo para ouvir os trovões que não me deixavam dormir. De você me ensinar a rezar, Dos blocos de desenho e lápis para pintar. Dos nossos recitais de musica clássica em casa quando eu era bem pequena. De como você cuidava muito bem de mim sozinho, quando fiquei com medo de puxar o dente que estava mole e você com seu jeito conseguiu me dobrar. Dos nossos longos papos espirituais durante as caminhadas em Teresópolis. Dos conselhos e conversas quando deixei de ser menina para me tornar mulher. Do seu carinho e ternura sempre. Da sua gentileza com as pessoas, da sua paciência, tolerância e respeito à verdade do outro. E tantos, tantos momentos gravados no meu coração. Eu recordo eu recordo eu recordo e sempre recordarei. Antes de fazer a passagem você me disse; obrigado por tudo, obrigado por tudo. E eu digo obrigado por tudo pai , obrigado universo por ser sua filha".

Leticia Spiller já chegou aos 50 anos de vida

Neste ano, a atriz Leticia Spiller completou 50 anos de vida. Em entrevista no Conversa com Bial, a atriz refletiu sobre a nova fase em sua vida. "Eu tive aquele famoso questionamento dos 30, já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente essa coisa do: ‘Onde estou? Como estou? Para onde vou?’", disse ela.

E completou: "Eu fiz tanto até aqui e agora. O que eu posso fazer? O que eu quero? O que que eu quero dizer para as pessoas que eu acho importante? E eu nunca consegui conceber a arte como algo banal, sempre foi muito profundo para mim. Principalmente nas minhas escolhas, no teatro, no cinema, como produtora”. E eu vejo isso assim, vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito".