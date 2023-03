Leticia Sabatella é prestigiada por amigas em peça e reproduz clique de 1978

Atriz Leticia Sabatella posta registros de peça ao lado do namorado, Daniel Dantas, e recria foto com amigas de infância

A atriz Leticia Sabatella (52) compartilhou um momento especial com seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 17!

Ela foi prestigiada por amigas de infância na sua peça Ilíada, que está em cartaz em um teatro do Leblon, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, Daniel Dantas (68).

No seu Instagram, Leticia publicou uma série de registros do reencontro e aproveitou para reproduzir uma foto de 1978, quando tinha 7 anos de idade, e compartilhou na sequência. Na montagem com o clique antigo e atual, a artista aparece ao lado das amigas, Danielle Marques e Adriana.

"Minhas amigas de infância Dani e Adriana vieram assistir a Ilíada no teatro, finde passado! Dani Peltier, obrigada por esta memória! Amo vocês! Emocionante encontrá-las, sempre!", escreveu Sabatella na legenda da publicação.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Leticia Sabatella disse que conta com a ajuda de parceiros, amigos e novas tecnologias para cuidar do corpo e da mente, além de ter feito uma mudança para conseguir controlar a ansiedade. "Estou me cuidando cada vez mais, com grandes parceiros e amigos que me ajudam com novas tecnologias. Usando o que temos ao nosso alcance hoje em dia de cuidados e uma alimentação muito legal, sempre. Temos mais consciência dessa alimentação que é antioxidante, anticancerígena e que preserva a longevidade", explica.

Confira as fotos de Leticia Sabatella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)

Leticia Sabatella troca beijos com a mulher de Paulo Betti

A atriz Letícia Sabatella encantou os fãs ao ser clicada em um momento de carinho com a amiga Dadá Coelho. Em sua festa de aniversário, ela foi clicada por um amigo trocando um selinho com a humorista A foto publicada por Maurício Branco rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Sabatella celebrou seus 52 anos ao lado de amigos, colegas e familiares em uma comemoração no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a atriz e humorista Dadá Coelho é casada com o ator Paulo Betti. Em outro momento, a humorista se declarou para a amiga com uma longa mensagem de carinho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!