Letícia Sabatella troca beijo com a esposa de Paulo Betti: "Meu amor"

Letícia Sabatella troca beijo com Dadá Coelho, sua amiga de longa data; veja

A atriz Letícia Sabatella encantou os fãs ao ser clicada em um momento de carinho com a amiga Dadá Coelho. Em sua festa de aniversário, ela foi clicada por um amigo trocando um selinho com a humorista

A foto publicada por Maurício Branco rendeu muitos comentários nas redes sociais. Sabatella celebrou seus 52 anos ao lado de amigos, colegas e familiares em uma comemoração no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que a atriz e humorista Dadá Coelhoé casada com o ator Paulo Betti. Já a aniversariante atualmente vive um romance com o ator Daniel Dantas. Em outro momento, a humorista se declarou para a amiga com uma longa mensagem de carinho.

"E pela minha lei, arrente era obrigado a ser feliz. Cê nascer no dia da mulher é pleonasmo, Lelê. Todos os dias são seu, meu amor. Feliz aniversário. Vida nova, livre, com uma nova leveza que fará você troar sempre que quiser. Te amo infinito. Juntas somos mais sorte, muié [sic]", declarou.

MUDANÇA DE VIDA

Hoje aos 51 anos, a atriz Leticia Sabatella diz sentir os efeitos rejuvenescedores de uma boa alimentação e uma rotina de exercícios. Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que conta com a ajuda de parceiros, amigos e novas tecnologias para cuidar do corpo e da mente, além de ter feito uma mudança para conseguir controlar sua ansiedade. "Cuidar do todo me ajuda."