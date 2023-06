Leticia Cazarré perde a paciência após receber denúncia grave na web: “Me poupe”

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré fica furiosa e faz desabafo sincerão após ser denunciada nas redes sociais

Leticia Cazarré perdeu a paciência com seus os seguidores nesta terça-feira, 20, após receber uma denúncia grave em suas redes sociais. É que a esposa do ator Juliano Cazarré preocupou alguns fãs com uma mensagem sobre morte. Foi então que eles alertaram a plataforma sobre a publicação ‘perigosa’. Indignada com as denúncias, ela publicou um desabafo sincerão.

Tudo começou quando Leticia publicou uma mensagem enviada para uma amiga, onde ela desabafava sobre a saúde da filha, Maria Guilhermina, que nasceu nasceu com uma condição rara no coração. Com apenas 11 meses, a pequena já passou por diversos procedimentos cirúrgicos e várias internações.

"Nos momentos que eu sinto que não vou aguentar, parece que vou morrer (ou desejo morrer e ir logo pro céu!!), eu lembro que algumas de vocês naquele exato momento, estão rezando por mim e pela Maria Guilhermina”, diz o texto que preocupou os seguidores da stylist nas redes sociais e que foi denunciado para a plataforma.

Acontece que a mensagem de Leticia Cazarré não passava de uma figura de linguagem: “A internet é um lugar muito doido mesmo. A gente se expõe e nem sempre a mensagem chega ao outro lado como deveria. Gente! Pelo amor de Deus, quando eu digo que às vezes desejo logo o Céu, isso não é um pensamento depressivo, nem suicida”, ela desabafou.

“É apenas uma sensação de cansaço, um 'cansaço de morte'! Ou vocês nunca disseram 'estou morta!', 'morri de tanto trabalhar', etc?", ela disparou e continuou: "Alguém viu meu post e acionou o Instagram oferecendo 'recursos de ajuda'. Aí o robô do Insta me avisa 'alguém acha que você precisa de ajuda', clique aqui e saiba mais...", disse Leticia.

"Ah, me poupe!! Vocês acham mesmo que se eu quisesse morrer de verdade, viria aqui dizer isso publicamente? Vocês estão doidos!! Alguém como eu não desiste da vida, mas sim LUTA ATÉ A MORTE!! Corajosamente!", a stylist se justificou enfurecida com as acusações e criticou a falta de interpretação de textos dos seguidores.

"O que falta pra essa pessoa é a LITERATURA. A poesia. A arte. [...] Jesus diz: 'minha alma está triste até a morte'. Você acha que quando Ele disse isso, é porque estava em depressão, precisando de 'recursos de ajuda' do Instagram???? VÁ SE APROFUNDAR NA VIDA, criatura!", ela concluiu a declaração.

Mensagem de Letícia Cazarré

Desabafo de Letícia Cazarré

Desabafo de Letícia Cazarré - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de Guilhermina, Leticia e Juliano também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Leticia Cazarré responde críticas por surgir arrumada no hospital:

Essa não foi a primeira vez que a esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré usou as redes para desabafar. Na semana passada, a stylist recebeu diversas críticas após surgir arrumada enquanto tomava conta da filha, Maria Guilhermina, que demanda cuidados especiais. Por isso, ela veio a público rebater os comentários e pedir empatia.