Leticia Birkheuer opina sobre atuação de influencers na TV: 'Não tem talento'

A atriz Leticia Birkheuer fez um desabafo ao mencionar a escolha de influenciadores para atuações nas telinhas apenas pelo número de seguidores

A atriz Leticia Birkheuer usou as redes sociais na última quinta-feira, 13, para compartilhar um breve desabafo a respeito das mudanças realizadas nos últimos anos na dramaturgia brasileira. Em uma sequência de vídeos, a artista deu sua opinião a respeito do aumento de influenciadores digitais nas telinhas.

Através de seus stories no Instagram, Leticia criticou a maneira como os novos atores são escalados para estrear em produções atualmente. "Estava lendo uma reportagem aqui que diz que o cinema e a TV cada vez mais estão buscando atores que tem um número maior de seguidores. Fico me perguntando, não deveria ser o talento que conta nessa hora para um produtor fazer um casting?", iniciou ela.

"No teatro não tem isso porque no teatro é de verdade. É ao vivo, ou você é bom ator ou não consegue fazer. Por isso vejo cada vez mais bons atores fazerem teatro. Já na televisão e no cinema a gente tem visto pessoas trabalhando que não tem muito talento, né… Será que elas estão ali porque tem grande número de seguidores e o talento fica a desejar?", completou.

Em seguida, Leticia Birkheuer mencionou a importância de 'Malhação' na carreira de novos atores. Para quem não acompanhou, grandes artistas como Cauã Reymond, Fernanda Vasconcellos, José Loreto, Monique Alfradique, Marjorie Estiano e outros, iniciaram a profissão nas telinhas através da novela teen, que chegou ao fim em 2020, após 27 temporadas.

"Uma pena que tenha acabado porque foram descobertos grandes talentos da televisão. Era uma grande escola para os atores que estavam começando. Eu fiz Malhação também e era muito legal contracenar com pessoas que estavam começando", disse a famosa.

E completou: "Espero que os novos atores que trabalham no teatro tenham também uma oportunidade na televisão e no cinema. Mesmo que eles não tenham um grande Instagram, uma grande rede social com milhões de seguidores, que eles possam também ter uma oportunidade porque eles merecem. Fica a dica".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Birkheuer (@leticiabirk)

Leticia Birkheuer declara que não tem medo de envelhecer

Prestes a estrear nos palcos paulistanos a peça Manhattan, uma dramédia que remonta à época de ouro do cinema americano, nos anos 1950, a atriz Leticia Birkheuer (45), ícone de beleza, confessa que não tem medo de envelhecer, em entrevista à CARAS Brasil. "Temos que assumir a idade", diz.

A artista revela como lida com a passagem do tempo. "Convivo muito bem com o envelhecer. Quem envelhece está vivendo! Me cuido bastante, estou sempre no dermatologista, faço pequenos tratamentos. Não é porque estou com 45 que vou deixar cair tudo! Não quero ter um corpo ou rosto de 20 anos, porque nem me cabe. Temos que assumir a idade que temos", destaca; confira o bate-papo completo!