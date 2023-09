Leonardo Miggiorin reinventa carreira de ator e aposta em novo universo: 'Empreender'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Miggiorin falou sobre conciliar novas carreiras de produtor e professor com a atuação

Leonardo Miggiorin (41), conhecido por sua trajetória na atuação, reinventou a carreira artística e apostou na profissão de produtor e professor. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre a vontade de mergulhar nos novos universos e revelou como equilibra os diferentes trabalhos: "Empreender".

"Cresci no teatro - é onde elaboro todas as minhas emoções - e sempre quis empreender, então agora estou produzindo também", compartilhou Leonardo Miggiorin , que é o produtor da peça O Que Faremos com Walter?. A trama encerrou temporada em São Paulo e vai realizar apresentações no próximo final de semana, nos dias 8, 9 e 10, em Uberlândia.

"Preferi produzir e não estar no elenco para dar conta de fazer as duas coisas, já imaginando que eu estaria em outras peças, que é exatamente o que está acontecendo agora. Vou estar em Uberlândia com 'O Que Faremos com Walter?' e tenho que voltar para cá para fazer 'Ovo de Ouro', que vai ter quatro apresentações em São Paulo", acrescentou o ator .

Leonardo Miggiorin também está em cartaz como um dos personagens da peça Ovo de Ouro, e comentou sobre sua história com a produção: "É um espetáculo que a gente já faz desde 2019, que estreou lá no Sesc Santo Amaro com participação de Sérgio Mamberti. Ele faleceu durante a pandemia, em 2021, e quem assumiu o papel foi o Duda Mamberti, filho dele. É uma alegria, um grupo que tem muita harmonia".

Leonardo Miggiorin estrela a peça Ovo de Ouro - Foto: Leekyung Kim

Além do trabalho perto dos palcos, o ator também se desdobra para dar conta de lecionar na Universidade UniBTA, na Avenida Paulista. "Foi uma surpresa, meu professor de psicodrama conduzia uma turma, precisou se ausentar e me convidou para substituí-lo. Acabei ficando na universidade e me chamaram para outras duas disciplinas, então estarei dando aula este ano em São Paulo. Vou conciliando com o teatro e outras formações", comentou Leonardo Miggiorin.

Leia também: Grace Gianoukas retorna aos palcos para vingança em peça e se prepara para cirurgia: 'Vida nova'

"Acho importante a gente deixar um legado e transformar a nossa sociedade, empreender no sentido de gerar empregos e oportunidades. Não ficar só esperando que as coisas aconteçam, mas participar da construção delas. É nesse sentido que eu amo o teatro e as oportunidades que ele me traz. Foi dar o primeiro passo e as portas começaram a se abrir. [...] Estou feliz com esse momento, poder continuar nessa profissão me reinventando", refletiu sobre os múltiplos trabalhos.