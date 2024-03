Leonardo DiCaprio tem hábito bizarro na cama, diz modelo

Após breve affair com Leonardo DiCaprio, a modelo Heike Konings revela que o ator tem hábito bizarro na cama; saiba o que é!

Envolvido em diversas polêmicas sobre sua intimidade, o ator Leonardo DiCaprio teve mais um detalhe sobre sua vida amorosa revelado ao público. A modelo holandesa Hieke Konings, de 22 anos, com quem viveu um breve affair, contou que o astro tem um hábito inusitado na cama.

Em entrevista a revista Playboy, Hieke revelou que o eterno Jack de Titanic gosta de usar fones de ouvido durante suas relações íntimas para não escutar suas parceiras. A modelo ainda confessou que o beijo de Leonardo não foi nada de especial.

"Foi ok, mas definitivamente não foi o melhor [beijo] que já tive", contou Hieke, que chegou a negar ir para casa com o ator. No entanto, ela disse que conhece meninas que já tiveram experiências na cama com ele. "Uma amiga disse que ele usou fones de ouvido durante o sexo porque não queria escutá-la. Outra me disse que ele chegou a colocar um travesseiro no rosto dela. Não, o Leo é muito estranho e muito velho”, disse ela.

Na conversa, ela ainda relembrou como conheceu DiCaprio em uma balada exclusiva de Hollywood. "Eu estava em uma boate secreta de Los Angeles, daquelas que você só entra com convite. Eu vi ele lá sentado, com um capuz preto e um boné preto e fizemos contato visual", relembrou ela, que foi abordada inicialmente pelo empresário do ator.

"O Leo quer conversar com você", disse o indivíduo, que a levou para a mesa do ator. Segundo Hieke, ela ainda brincou com o fato dele se relacionar apenas com mulheres com menos de 25. Ela ainda disse que ele foi bem-humorado e riu da afirmação. "Assumo a culpa", disse Leo.

Hoje em dia, Leonardo DiCaprio namora a modelo Vittoria Ceretti, de 25 anos. Anteriormente, o astro se relacionou com outros grandes nomes de Hollywood, como a modelo Gisele Bündchen, entre 1999 e 2005, e a atriz Camila Morrone, da série Daisy Jones And The Six, entre 2017 e 2020.