Leonardo faz fofoca e deixa escapar segredo de Xororó: "Não sei se devia"

Leonardo faz fofoca e adianta informação que era guardada por Xororó; declaração aconteceu em entrevista

O cantor sertanejo Leonardo surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação inesperada sobre o amigo Xororó. Em uma entrevista, ele acabou adiantando uma situação que era mantida em segrdo nos bastidores.

É que ele afirmou que o pai de Sandy e Júnior está planejando uma pausa na carreira, a primeira em seus mais de 30 anos de profissão. A revelação foi realizada em uma entrevista ao site 'Conceito Sertanejo'.

“O Xororó falou que vai dar uma pausa na carreira. Nem sei se eu devia estar falando isso aqui, ele falou só para mim, mas eu não sou baú para guardar segredo. Então, desculpa se estou fofocando“, disparou na ocasião.

Vale lembrar que Leonardo acaba de se apresentar ao lado de Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano no projeto Amigos, que novamente virou um especial de final de ano da Globo e uma turnê por todo o Brasil. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Poliana Rocha exibe sua beleza na web

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo ao postar novas fotos em sua rede social. Há pouco tempo, a loira foi realizar mais um de seus trabalhos e caprichou no visual.

De cabelos e maquiagem feitos, a mãe de Zé Felipe esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um conjuntinho jeans e um cropped branco. De barriga de fora, a influenciadora digital e empresária não passou despercebida.

"Pronta para mais um trabalho", escreveu a famosa, que abriu mão de curtir uns dias da folga de Leonardo para focar em seus projetos. Nos comentários, a jornalista foi muito elogiada. "Igual uma Barbie", falou Virginia Fonseca sobre a sogra. "Parece uma garotinha igual à nora", disseram outros sobre a semelhança entre Poliana e a mãe de suas netas.