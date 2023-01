Leo Picon expõe opinião sobre política e toma resposta de Gil do Vigor

Gil do Vigor respondeu educadamente um comentário do irmão de Jade Picon, Leo Picon

O ano começou com uma discussão pouco provável envolvendo Gil do Vigor e o irmão de Jade Picon,Leo Picon. Os dois trocaram comentários sobre política nas redes sociais.

Conhecido por estar envolvido em polêmicas, Leo picon publicou a seguinte mensagem no Twitter: "Meu último vai tomar no c* de 2022 é pra vcs que lambem a bola do Lula ou do Bolsonaro. Marionetes de populistas, isso que vocês são… um dia acordarão da ilusão e se abraçarão se perguntando como puderam ser tão burros".

Conhecido por apoiar o presidente Lula em sua campanha, o ex-BBB expôs sua opinião, sem deixar de mencionar que amava o influenciador. "Meu amado, amo você", começou.

"Mas acredito que talvez você precise conversar um pouco mais com as pessoas que são afetadas diretamente pelas políticas públicas e veria que essa 'idolatria' na verdade é apenas gratidão de um povo que por muito tempo foi esquecido", explicou o economista.

"Tô aberto se quiser papear", ofereceu Gil. Até o momento da publicação, Picon não havia respondido o doutorando.

Confira os tweets de Leo Picon e Gil do Vigor: