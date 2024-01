Lázaro Ramos tranquiliza fãs após ser afastado de gravações: "Me recuperando"

O ator Lázaro ramos foi afastado das gravações da novela 'Elas por Elas', da TV Globo, após ser diagnosticado com estafa

Neste domingo, 28, Lázaro Ramos apareceu nas redes sociais para tranquilizar os seguidores. O ator precisou ser levado às pressas ao hospital por sua esposa, a atriz Taís Araújo, no último dia 19, após passar mal em sua casa em Salvador.

Diagnosticado com estafa, que é um esgotamento físico e mental, o artista foi orientado a permanecer em repouso, sendo assim, ele precisou se afastar das gravações da novela Elas por Elas, da TV Globo, em que interpreta o personagem Mario Fofoca.

"Meus amores, passando aqui pra agradecer todas as mensagens, pra mostrar meu rostinho pra vocês aqui e dizer que tô me recuperando bem, graças a Deus. E obrigado pelas energias positivas, viu. Beijo grande pra vocês e tô de volta. Quer dizer, tô de volta não, né? Tô seguindo a caminhada que a gente tá sempre em construção, se reconstruindo e melhorando cada dia mais, tá bom? Beijo enorme", disse ele no vídeo publicado no feed do Instagram.

Confira o vídeo:

Entenda o diagnóstico

A estafa, condição de Lázaro Ramos, é caracterizada pelo esgotamento físico ou mental, como explica a psicóloga Clenice Araújo ao portal Terra. "O esgotamento físico pode ser um sinal de que o corpo não está conseguindo lidar eficazmente com as demandas emocionais, resultando em uma sensação de exaustão global".

"Isso muitas vezes ocorre quando se ultrapassa os limites naturais do corpo sem o devido descanso e recuperação. O sintoma é a fala do inconsciente, que grita e esperneia para ser ouvido", acrescenta a especialista.

Entre sintomas como fadiga persistente, tensão muscular e problemas gastrointestinais, a psicóloga destaca a importância de buscar apoio profissional: "Se o esgotamento persistir ou se tornar mais grave, procurar ajuda profissional, como um psicólogo ou médico, pode ser crucial para identificar e abordar questões subjacentes".