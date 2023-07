Lázaro Ramos fala sobre como é trabalhar com Taís Araújo: "É farra!"

Em participação no podcast 'Quem Pode, Pod', o ator Lázaro Ramos deu detalhes sobre a sua parceria artística com a esposa Taís Araújo

Na noite de terça-feira, 26, o ator Lázaro Ramos participou do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Em meio de muitas risadas, ele dividiu com o público sobre as suas experiências na atuação e falou um pouco sobre seus projetos mais recentes.

Casado com a atriz Taís Araújo, o artista já teve várias oportunidades de trabalhar com a esposa no meio artístico. Durante o programa, a apresentadora Fernanda questionou Lázaro sobre como é trabalhar com a sua mulher.

"Só foi possível porque a gente já tinha passado a crise anterior do casamento. Eu acho que a gente mudou uma chave no jeito da gente se encontrar como artista", iniciou ele. Em seguida, ele conta como era a sua relação antes da primeira crise."Num primeiro momento, eu acho que a gente tinha um encontro de julgamento ao invés de ser um de parceria", revelou Lázaro.

No podcast, ele contou detalhes sobre a sua vida pessoal com Taís durante sua parceria na telenovela Cobras & Lagartos. "Era ótimo publicamente, mas internamente era um saco", relatou. Contudo, o casal conseguiu superar as diferenças, o que resultou em uma melhora em sua parceria artística.

Segundo o ator, os dois entenderam que eles precisavam conviver como casal no lugar do carinho e do incentivo. "Acho que foi possível dirigi-la por isso. Eu conheço muito ela e sou testemunha do jeito que ela se prepara. Taís é muito inteligente, então eu valorizo muito essa inteligência. Eu gosto que Taís dê opinião", contou.

Lázaro, no entanto, tem alguns truques para lidar com Taís no trabalho, já que ele lhe conhece bem. Em sequência, ele contou como foi a experiência de dirigir a esposa no especial Falas Negras, exibido pela TV Globo em 2020.

"Ela ficava me enchendo o saco todo o dia em casa: 'Passa o texto comigo!'. Eu falei, 'Taís, não vou passar o texto'. [Ela respondia]: 'Eu vou fazer uma m**** esta cena'", relatou o ator em tom de brincadeira, imitando o jeito da esposa. "Eu falava: 'Não Taís, vai dar certo' (...) Teve um dia que ela me prensou no banheiro, trancou a porta e leu o texto para mim."

Mas como Lázaro conhecia a sua parceira, ele colocou todo o seu conhecimento ao seu favor. "Preparei o estúdio todo e falei: 'Gente, deixa a câmera preparada. Não quero ensaiar. Taís vai subir, liga a câmera'", iniciou. "Ela fez em três takes", disse o ator após relatar o drama feito por Taís.

Logo após, Giovanna Ewbank perguntou para o artista como era atuar ao lado da companheira. "Aí é farra, né? Inclusive, nosso casamento fica melhor quando a gente tá trabalhando juntos", disse ele. "A gente tem um jeito que trabalhar que gostamos que o ambiente de trabalho seja agradável. Então a gente se diverte, brinca, improvisa, um complementa o outro."

Lázaro Ramos e Taís Araújo são casados desde 2007. Juntos, eles são pais de João Vicente, de 12 anos, e de Antonia, de 8 anos.

Confira o podcast na íntegra: