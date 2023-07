Larissa Manoela recebia mesada dos pais após a maioridade: 'Eu guardo'

Após novas polêmicas, web resgata vídeo em que Larissa Manoela revela detalhes sobre relação financeira com os pais

Nos últimos dias, começaram a circular notícias de que Larissa Manoela teria iniciado uma auditoria para investigar o destino de sua fortuna, que era gerenciada pelos pais. Com as recentes polêmicas, internautas resgataram um vídeo em que a artista faz algumas revelações curiosas sobre sua relação financeira com Silvana Taques e Gilberto Elias.

No registro em questão, Larissa participa do programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck na Globo. A artista, que tinha 19 anos na época e estava prestes a anunciar seu contrato com a emissora, contou que recebia uma mesada dos pais: "O que as pessoas não sabem é assim, gente, todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe e eu tenho uma mesada”, ela contou.

“A gente chama de salário mínimo", Tatá brincou com a artista. Larissa então explicou que não podia esbanjar, e precisava economizar para poder comprar coisas mais caras: “Quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo tipo uns 3 meses que aí eu acumulo a minha mesada e aí gasto tudo de uma vez”, a artista revelou.

As revelações vão de encontro com algumas informações divulgadas recentemente pelo jornalista Léo Dias, que contou que na infância, quando Larissa trabalhava em novelas como Carrossel e Cúmplice de um Resgate no SBT , Silvana dava uma mesada para a artista. No entanto, a atriz confirmou que o gerenciamento financeiro seguiu até sua maioridade.

Vale lembrar que recentemente, Larissa Manoela rompeu a relação profissional com a mãe e anunciou em suas redes sociais que passou a gerenciar sua própria carreira. A atriz, inclusive, já fez algumas mudanças e decidiu colocar um fim em seu contrato com a Globo para focar em outros projetos, voltados para serviços de streaming.

