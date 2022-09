Larissa Manoela curte dia no spa ao lado do namorado, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela mostrou detalhes da sua tarde romântica com o namorado, o ator André Luiz Frambach

Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) curtiram um dia relaxante juntos! Nesta sexta-feira, 2, os atores foram para um spa e posaram coladinhos em uma banheira de hidromassagem e também surgiram abraçados usando roupões.

Nos Stories do Instagram, Larissa compartilhou alguns registros da tarde romântica com o amado e se declarou: "Amo 100% dos momentos do seu lado", escreveu ela ao mostrar um clique de mãos dadas com o ator.

O casal, vale dizer, estão mostrando vários momentos juntos nas redes sociais. Nesta última quarta-feira, 31, Larissa publicou um vídeo se exercitando com o amado em um box de crossfit e chamou a atenção ao surgir usando um look fitness, composto por top e calça de ginástica colada.

A atriz roubou a cena ao pegar pesado nos exercícios com o seu corpaço escultural. "Casal que malha junto, evolui e permanece junto", disse a famosa ao surgir fazendo tudo com o namorado e até recebendo carinho de incentivo durante o momento.

Confira os cliques da tarde romântica no spa de Larissa Manoela e André Luiz:

