Com o namorado, Larissa Manoela faz crossfit e rouba a cena com corpaço: ''Que maravilhosa''

Atriz Larissa Manoela compartilhou vídeo treinando com o namorado em um box de crossfit e chamou a atenção com suas curvas torneadas

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 07h04

A atriz Larissa Manoela (21) e o namorado, o ator André Luiz Frambach (25), mostraram que estão mais unidos do que nunca até na hora do treino. Nesta quarta-feira, 31, a jovem publicou um vídeo se exercitando com o amado em um box de crossfit e chamou a atenção.

De look fitness, composto por top e calça de ginástica colada, Larissa Manoela roubou a cena ao pegar pesado nos exercícios com o seu corpaço escultural. Dona de curvas torneadas, a atriz deu um show de beleza e boa forma mesmo durante um treino intenso.

"Casal que malha junto, evolui e permanece junto", disse a famosa ao surgir fazendo tudo com o namorado e até recebendo carinho de incentivo durante o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal e a boa forma da musa. "Que maravilhosa", exclamaram os fãs. "É muita fofura", babaram outros pelos pombinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela surge em clima de romance em cachoeira e assume namoro com André Luiz Frambach

No dia 17 de julho deste ano, Larissa Manoela compartilhou uma foto em clima de romance com André Luiz Frambach e confirmou o namoro com o ator. Até então havia boatos de que os dois estariam novamente juntos após terminarem. Contudo, após o clique do beijo dos pombinhos na cachoeira não houve dúvidas de que tinham reatado.

Embaixo da água, o casal apareceu abraçado. "Modo nós", disse Larissa Manoela que atuou com o amado no filme ModoAvião, da Netflix. Nos comentários da publicação, os internautas logo foram à loucura com o registro apaixonado dos pombinhos. "Que lindos", admiraram os fãs.

Na mesma semana, Larissa Manoela e André Luiz Frambach apareceram na praia juntos. O encontro levantou especulações de que eles teriam reatado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!