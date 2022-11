Larissa Manoela abre álbum de fotos do dia romântico na praia com o namorado

Larissa Manoela (21) compartilhou com os fãs, alguns momentos românticos que teve neste último domingo, 13, com o namorado, o ator André Luiz Frambach (25). Nos stories do Instagram, ela postou uma série de cliques e vídeos em que os dois aparecem na praia, onde aproveitaram o fim de tarde. "No nosso lugar favorito em qualquer lugar do mundo", a atriz escreveu na legenda da publicação.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela abraça André Luiz Frambach na praia. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela posa de biquíni em dia romântico na praia com o namorado. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela surge supermaquiada em evento com look transparente

Larissa Manoela impressionou os fãs ao aparecer com um look espetacular em um evento badalado que agitou São Paulo. Ela foi uma das convidadas para uma comemoração de uma marca de grife e escolheu um conjunto que tinha transparência e elegância.

As peças com transparência são a nova tendência do momento, têm ganhado as ruas e pedem um espaço em seu guarda-roupa por garantirem um visual, ao mesmo tempo, leve e com uma pegada sensual.

Em diferentes tons, os monocromáticos e mesclados aparecem de uma forma moderna no look de Larissa Manoela, nas cores cinza e nude. Ela deixou a pele mais à mostra e sobrepôs uma lingerie com tule, na parte de cima, com um blazer, para trazer a elegância. Camisas de linho também proporcionam o mesmo efeito. Já as peças de renda, dão um toque romântico ao look.

Larissa costuma optar por uma maquiagem natural, mas neste evento, apareceu com algo mais carregado e em tons quentes para combinar com os brincos vermelhos. Nos cabelos, trouxe o efeito molhado e jogado para trás.

Prático, estiloso e com uma aparência que foge do óbvio, o cabelo com efeito molhado é uma opção para quem busca ressaltar os traços do rosto. Para reproduzir o visual, use pomada e gel e com os fios úmidos pós-banho, aplique o produto fixador com a ajuda de um pente fino e construa as camadas para posicionar as mechas como deseja.