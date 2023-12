Kourtney Kardashian volta a malhar 7 semanas após dar à luz

A irmã mais velha do clã Kardashian, de 44 anos, deu à luz Rocky, seu quarto filho - o primeiro com o atual marido, Travis Barker

Nesta quarta-feira, 20, Kourtney Kardashian contou para os seus fãs que decidiu voltar a malhar e se exercitar sete semanas após dar à luz Rocky Barker, seu quarto filho - o primeiro com o atual marido, o baterista Travis Barker. Nos Stories do Instagram, a empresária do clã Kardashian, de 44 anos de idade, explicou que voltará aos poucos a cuidar do corpo.

"Sete semanas após o parto: primeiro dia na academia fazendo 30 minutos de caminhada em velocidade 3.0 com inclinação de 12. Vão devagar, sem pressa e sem pressão, mamães. Seu corpo está se curando, não é uma corrida", incentivou ela.

Recentemente Kourtney deu o que falar ao contar para os fãs que estava ingerindo cápsulas feitas de sua placenta pós-parto. A irmã mais velha de Kim Kardashian alegou que as pílulas criam níveis mais elevados de energia, equilibram os níveis hormonais, aumentam a produção de leite, diminuem a chance de depressão pós-parto e ajudam a perder peso mais rapidamente.

Kourtney Kardashian precisou passar por cirurgia fetal

No início de setembro, Kourtney Kardashian revelou que precisou passar por uma cirurgia fetal de emergência. Sem contar o que houve, a socialite agradeceu o suporte de seu marido, Travis Barker, e de sua mãe, a empresária Kris Jenner.

Em foto compartilhada em seu Instagram, a mamãe contou um pouco mais sobre o ocorrido. "Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha. E à minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso", começou.

Kourtney também relembrou as gravidezes anteriores. "Como alguém que teve três gestações muito fáceis no passado, não estava preparado para o medo de me apressar para uma cirurgia fetal urgente. Não creio que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a compreender esse sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar pelos seus bebês durante a gravidez. Louvado seja Deus. Sair do hospital com meu filho na barriga e seguro foi a mais verdadeira bênção", refletiu.