Kourtney Kardashian compartilha homenagem emocionante no aniversário Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 20h30

Nesta segunda-feira, 14, o baterista da banda Blink-182 Travis Barker está completando 47 anos! A esposa do músico, Kourtney Kardashian (43) publicou uma bela homenagem ao amado em seu Instagram.

A estrela do reality-show “The Kardashians” publicou fotos românticas ao lado do amado em que aparecia com as pernas à mostra com um body preto. Travis surgiu ao lado da esposa com um cropped branco, sem manga e com franjas e uma calça preta brilhante.

“Eu sou extremamente grata pelo dia em que você nasceu. Feliz aniversário para o marido dos meus sonhos, minha alma-gêmea. @travisbarker você mudou minha vida para sempre”.

Nos comentários, o baterista respondeu à amada e se declarou também: “Minha alma-gêmea, eu te amo para sempre”.

Os seguidores de Kourtney adoraram a série de fotos e exaltaram o casal nos comentários! “Kourtney e Travis devem ser protegidos a todo custo”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Meta de casal”.

Turnê mundial!

Kourtney Kardashian é uma das responsáveis pela banda Blink-182, na qual Travis é baterista, vir para o Brasil no ano que vem!

Isso porque a Kardashian ajudou o marido a superar seu medo de andar de avião após o baterista sofrer um acidente aéreo em 2008.