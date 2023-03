Klara Castanho lança podcast ao lado de Fernanda Concon

Atrizes Klara Castanho e Fernanda Concon divulgam o lançamento do podcast Sem Nome Pod, que vai abordar diferentes temas em cada episódio

As atrizes Klara Castanho (22) e Fernanda Concon (20) estão juntas em um novo projeto. As duas anunciaram o lançamento do Sem Nome Pod, um podcast que vai trazer diferentes convidados e temas.

No primeiro episódio, que será lançado no YouTube já na quarta-feira, 8 de março, às 19h, a convidada é Maisa Silva (20), que vai falar sobre "crescer em frente a fama".

"Eu vejo no podcast a oportunidade de ampliar um espaço de comunicação e conversa para diferentes e importantes assuntos. Sinto que quando a gente senta pra tratar de pautas específicas de forma natural e com pessoas que entendem dos assuntos, muita coisa boa pode e deve ser absorvida. A gente tem sempre o que aprender, e ser a porta de entrada para informação é sempre uma boa ideia", contou Klara.

"Sempre tive muita vontade de ter um projeto meu, onde eu participasse de todas as etapas, desde a pré produção até os ajustes finais, e quando recebi a ideia da Klara, que é uma irmã pra mim, vi que era a oportunidade de realizar esse sonho com alguém que eu amo e que está muito alinhada com o que penso e acredito", acrescentou Fernanda.

A primeira temporada do podcast terá 10 episódios, cada um focado em um tema para ser discutido, trazendo informações sobre educação política, invasão do corpo feminino, representatividade, meio ambiente e indústria musical. Ao lado de especialistas sobre os temas, famosos como Duda Beat, Diva Depressão, Nila, Thalita Rebouças vão participar das conversas.

Em seu perfil no Instagram, Klara Castanho falou sobre o novo projeto. "Não aguentamos fazer muito suspense e já estamos aqui pra contar tudo. Nós duas, a partir de amanhã, dia 08/03 as 19hs teremos um podcast pra chamar de nosso!!!!", iniciou ela.

"O @semnomepodeoficial, surgiu da vontade de aprender. Temos sempre o que agregar, escutar e absorver a partir de pessoas que admiramos. Um projeto do coração, onde buscamos nos aproximar de quem nos acompanha há anos. Nós duas estamos nos aventurando juntas, como amigas, colegas de cena e agora co-apresentadoras. Esperamos vocês, todas as quartas. Estamos muito felizes e animadas com tudo, e queremos vocês com a gente. Com amor, Klara e Fernanda", finalizou a atriz.

Confira o anúncio do novo podcast de Klara Castanho e Fernanda Concon:

Klara Castanho diz: ''Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida''

A atriz Klara Castanho fez a sua primeira aparição pública na TV depois de tudo o que aconteceu em sua vida no ano de 2022. Em uma participação no programa Altas Horas, da Globo, na noite de sábado, 04, ela abriu a atração falando sobre cono foi lidar com a exposição de uma fase difícil e íntima de sua vida.

No ano passado, ela escreveu uma carta aberta nas redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua intimidade. Ela confirmou que foi vítima de estupro, engravidou e entregou a criança para a adoção. A artista recebeu uma onda de carinho na época e agora se pronunciou sobre a repercussão do assunto.

No Altas Horas, Klara contou que este foi o momento mais difícil de sua vida e que foi forçada a expor a história por causa dos rumores. “É a minha primeira aparição pública. Eu escolhi vir aqui porque você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem e é uma plateia muito amistosa e respeitosa. Meu coração está muito acelerado, é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Eu quero te agradecer por espaço”, disse ela.

