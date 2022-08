Kim Kardashian teria se irritado com post de Kanye West sobre o término com Pete Davidson

O ex-marido de Kim Kardashian, Kanye West fez um post ironizando o término da influenciadora com o comediante Pete Davidson

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 20h03

Com o término de Kim Kardashian (41) e Pete Davidson (28) após 9 meses de namoro, o clima está tenso. Nesta segunda-feira, 8, o rapper e ex-marido de Kim, Kanye West (44) publicou um post nada agradável em seu Instagram.

Kanye, que já deletou o post feito, compartilhou uma falsa manchete do jornal americano The New York Times em que lia-se: “Skete Davidson morto aos 28 anos”. “Skete” trata-se de um apelido dado ao então namorado de Kim, Pete.

De acordo com fontes ouvidas pelo site americano E!News, a Kardashian não teria recebido bem a postagem do ex-marido. “Kim está chateada”, revelou a fonte.

“Ela não está apenas triste com o rompimento, mas isso além de tudo a testou mentalmente”, revelou a fonte.

O entrevistado do site americano ainda disse que a mãe de North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) “não está bem com esse tipo de comportamento e não vai tolerar que seus entes queridos sejam tratados assim”.

O término

Na última sexta-feira, 5, Kim Kardashian e Pete Davidson terminaram um namoro de 9 nove meses, que começou após os dois se encontrarem no programa Saturday Night Live.

O comediante fez um total de quatro tatuagens sobre Kim, incluindo uma com as iniciais da influenciadora e seus quatro filhos.