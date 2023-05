Key Alves fez tatuagem errada? Além de bandeira do México, ex-BBB tem outra tattoo confusa

A ex-BBB Key Alves recebeu críticas após tatuar a bandeira do México em seu corpo

A ex-BBB Key Alves (23) deu o que falar nesta segunda-feira, 8, ao mostrar as novas tatuagens que fez em seu corpo. Uma delas foi uma bandeira do México, país que ela conheceu durante a participação no programa La Casa de Los Famosos, porém, muitos internautas apontaram que o desenho representa, na verdade, a bandeira da Itália. No entanto, essa não é a primeira tatuagem confusa que a ex-jogadora de vôlei tem.

Durante a participação da atleta no BBB, os internautas notaram uma tatuagem escrita em inglês, porém de forma errada. Key Alves tem a frase "Be Beautiful Hurt" marcada em seu braço, que, em português, significa: "Seja linda machucada". Na época, internautas apostaram que a frase correta seria "ser linda dói", porém, assim como a bandeira do México , o desenho na pele acabou ficando um pouco confuso.

Quanto à tatuagem em homenagem ao México, Key explicou, em seu perfil oficial do Instagram, que decidiu a desenhar no corpo após a passagem pela versão mexicana do BBB. Na época, ela participou da dinâmica de intercâmbio entre a versão brasileira e o La Casa de Los Famosos e passou alguns dias no confinamento com as estrelas mexicanas. No Brasil, a modelo Dania Mendez foi recepcionada na casa, porém, foi vítima de importunação sexual por parte de MC Guimê e Cara de Sapato.

Além da polêmica tatuagem, a ex-atlteta também fez outros três desenhos no corpo e explicou aos seguidores. "Eu decidi fazer uma homenagem tatuando posturada e calma meu bordão do BBB; fizemos a chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs; tatuamos também o coração com a bandeira do México; e uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje."

