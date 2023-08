Katy Perry e Orlando Bloom são processados após compra de nova mansão

O casal Katy Perry e Orlando Bloom enfrentará problemas judiciais na compra de sua nova mansão na Califórnia

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom enfrentarão processo judicial após a compra de uma mansão milionária na Califórnia. O imóvel avaliado em mais de US$ 14 milhões (cerca de R$ 70 milhões) pertencia a Carl Westcott, de 83 anos, que não ficou muito contente com a venda, que aconteceu em 2020.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Carl não desejava vender o imóvel e decidiu entrar em batalha legal com o casal para interromper a venda. No processo, o idoso afirmou que estava sob o efeito de opioides, após uma cirurgia nas costas, quando assinou o contrato de venda. Além disso, ele também sofre com a doença de Huntington, que causa degeneração neurológica.

Os advogados de Carl afirmaram que ele estava "incapaz de entender a natureza e as prováveis consequências de suas ações" quando ele assinou o contrato em 2020. O jornal ainda afirmou que o proprietário havia se mudado para a mansão apenas 2 meses antes da venda, com a intenção de tornar a propriedade como sua casa para o resto da vida.

Os representantes de Katy e Orlando desconsideraram o pedido, afirmando que Carl Westcott era obrigado a prosseguir com a venda, o que engatilhou o processo judicial por parte do idoso. O processo finalmente irá a julgamento, com data marcada para o final de agosto, 3 anos após ser aberto.

Katy Perry passa por momento engraçado na coroação do Rei Charles

Em maio, Katy Perry foi uma das convidadas a assistir à coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. A cantora foi uma das atrações da coroação, que também contou com shows de Lionel Richie e Andrea Bocelli.

Contudo, ao chegar no evento, ela ficou perdida na hora de encontrar seu lugar para se sentar. E os internautas não perdoaram! Nas redes sociais, foi repercutido um vídeo da esposa de Orlando Bloom circulando entre os convidados, usando um look lilás e chapéu estiloso, com expressão de dúvida.

No Twitter, um internauta brincou: “Ela não pode enxergar por causa do maldito chapéu”. E outro comentou: “Katy Perry, por favor, pare', diria a rainha consorte”.