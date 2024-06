Karoline Lima mostra reencontro com Cecília, que estava na Europa com Militão

Após viagem à Europa para acompanhar Éder Militão na final da Champions League, Cecília reencontrou a mãe, Karoline Lima, no Brasil; veja

Após passar alguns dias na Europa para assistir à final da Champions League, no último sábado ,1, a filha de Éder Militão e Karoline Lima, Cecília, já está em solo brasileiro. Nesta quinta-feira, 6, a pequena reencontrou a mãe, que publicou um registro fofo nas redes sociais.

"Adivinha quem voltou para mim", escreveu ela nos Stories do Instagram.

A bebê, de 1 ano e 11 meses, passou a semana em Londres com o pai e a família paterna. A viagem foi realizada após o conflito entre Karoline Lima e Éder Militão sobre as responsabilidades por Cecília.

Para quem não sabe ou não lembra, o ponto alto que gerou a discussão entre o ex-casal foi quando o zagueiro entrou com um processo contra a influenciadora para levar Cecília à Europa. Karoline queria que a pequena viajasse somente com alguém de sua confiança para acompanhar a filha, e assim foi feito. Com a abertura do processo, a discussão entre os dois se intensificou, e detalhes de sua relação começaram a ser expostos nas redes sociais.

Karoline Lima diz que incentiva bom relacionamento de Militão com a filha

Em meio à polêmica com o jogador Éder Militão, Karoline Lima comentou uma publicação a respeito da conexão entre o jogador e a filha na última terça-feira, 04. Segundo a influenciadora, ela incentiva a filha, Cecília, a estar próxima do pai e ser afetuosa com ele.

A influenciadora ainda aproveitou para ironizar os comentários que dizem que ela é uma mãe ruim: "Uma péssima mãe, né?". O comentário foi feito em uma página de fofocas no Instagram, em que um vídeo de Cecília com o pai no gramado de um estádio após a vitória do Real Madrid na Champions League, time do qual o atleta faz parte.

Segundo o perfil, Éder viralizou com o momento descontraído com a pequena, o que a mãe respondeu e não descartou a possibilidade de uma tentativa de "limpar a imagem", após briga entre os dois.

"A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu, uma péssima mãe, né? - que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele, mesmo com todas as m*rdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha. Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela, nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação", escreveu ela.

Vale lembrar que recentemente, o ex-casal trocou farpas sobre a forma de criação da filha, que também passou a ser uma discussão judicial entre as partes.