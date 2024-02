Justin Timberlake considera entrevista com Oprah para falar sobre Britney Spears

Após lançamento da biografia polêmica de Britney Spears, Justin Timberlake considera conceder uma entrevista para Oprah para falar sobre a cantora

O cantor Justin Timberlake está pronto para mostrar o seu lado da história com Britney Spears. Segundo o tabloide The Sun, via Daily Mail, o artista está considerando conceder uma entrevista para a apresentadora Oprah Winfrey para falar sobre o seu antigo relacionamento.

A vontade teria surgido logo após o lançamento da autobiografia de Britney Spears, lançada em outubro do ano passado. No livro, ela revelou que engravidou de Justin Timberlake enquanto eles ainda eram um casal, mas acabou abortando o bebê na época.

O cantor, no entanto, não gostou de como a revelação veio a público. "Justin realmente não está feliz com como as coisas aconteceram. Ele queria que a sua nova música falasse por si mesma, mas isso claramente não aconteceu", disse uma fonte próxima do artista ao veículo, que ainda citou uma recente troca de farpas entre ele e Spears.

A situação, no caso, aconteceu no último dia 1, quando Timberlake soltou um comentário para sua ex-namorada, que chegou a pedir desculpas publicamente por ter revelado os seus segredos. "Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas... Para definitivamente ninguém, porr*”, disparou Justin no palco.

A fonte ainda afirmou que a fala não ajudou a situação do cantor e que, com isso, ele teria começado a considerar contar o seu lado da história em uma entrevista bombástica. "A ideia de um bate-papo com alguém como Oprah Winfrey foi proposta meses atrás e agora está sendo considerada novamente", revelou.

Britney Spears respondeu ao comentário de Justin Timberlake

Após o comentário de Justin Timberlake em um show em Nova York, nos Estados Unidos, Britney Spears decidiu não ficar calada sobre a indireta que recebeu. Em suas redes sociais, a cantora fez questão de responder às falas a altura.

Mesmo sem citar nomes, a loira deixou claro que estava se referindo a Timberlake ao retirar seu pedido de desculpas: "Alguém me disse que alguém estava falando mal de mim nas ruas!”, iniciou.

“Você quer levar isso para o tribunal ou vai para casa chorando para sua mãe como fez da última vez? Eu não sinto muito!", ela ameaçou o ex-namorado, com quem viveu um relacionamento conturbado entre os anos de 1999 e 2002.