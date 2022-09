Juliette Freire aparece sorridente ao lado de suas amigas e pets

A cantora Juliette apareceu em suas redes sociais esbanjando alegria ao lado dos seus cachorrinhos e de suas amigas

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 21h53

Nesta quinta-feira, 15, Juliette esbanjou alegria ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ao lado de amigas e seus cachorrinhos.

A cantora apareceu no sofá com três amigas e seus dois cachorrinhos em seus braços no carrossel composto por três fotos.

“Amizade, amor, verdade”, escreveu a artista e campeã do BBB 21 na legenda da série de fotos publicada nas redes sociais.

Nos comentários, os fãs de Juliette adoraram a publicação feita pela cantora. “Que essa amizade de vocês seja pra vida toda”, escreveu um perfil de fãs. E outro seguidor comentou: “Amizade é tudo”.

Um luxo!

Ainda nesta quinta-feira, Juliette compartilhou um vídeo onde aparecia dirigindo um carro de luxo avaliado entre R$ 1.160.000 até R$ 1.604.000.

Como é dirigir um carro sem prego na marcha e sem o retrovisor caindo? Com um monte de botão, que eu tenho certeza que você não entende para que serve metade desses botões”, comentou uma amiga. A cantora concordou: “Eu não sei nem mexer direito”.