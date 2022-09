Ex-BBB Juliette Freire surge dirigindo carro de mais de R$ 1 milhão

Tá rica! Ex-BBB Juliette Freire aparece com carro caríssimo nos stories do Instagram e a amiga relembra época de perrengue

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 14h29

A ex-BBB Juliette Freire (32) impressionou seus amigos e os fãs ao aparecer dirigindo um carro de luxo na noite de quarta-feira, 14. Nos stories do Instagram, a estrela surgiu ao volante de um carro de alto padrão enquanto curtia um passeio com as amigas.

Segundo o Jornal Extra, o carro que apareceu nos vídeos de Juliette é uma Land Rover, é elétrico e pode custar entre R$ 1.160.000 até R$ 1.604.000.

Nos stories, Juliette apareceu rindo e conversando com uma amiga, que relembrou que a ex-BBB tinha um carro com problemas antes de ficar famosa. “Como é dirigir um carro sem prego na marcha e sem o retrovisor caindo? Com um monte de botão, que eu tenho certeza que você não entende para que serve metade desses botões”, disse ela. E Juliette concordou: “Eu não sei nem mexer direito”.

Inclusive, Juliette lembrou que sua amiga já mandou uma carta para o quadro Lata Velha, do Caldeirão do Huck, para reformar o carro dela. “Mandei um video para ele da situação crítica do carro dela. Agora o bicho caprichou”, brincou a amiga.

Juliette relembra quando negou convite de Luan Santana

Há pouco tempo, Juliette Freire relembrou o motivo para ter negado o convite para participar de um clipe do cantor Luan Santana após sair do BBB 21.

"Quando eu saí, o povo ficava ‘meu Deus, você e Luan Santana!’. Aí botaram o negócio da ‘Morena’. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem às vezes nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem sucedida", disse ela.

