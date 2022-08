Juliette explica motivo de ter recusado convite para estrelar 'Morena' de Luan Santana

Em entrevista, a ex-BBB Julitte comentou sobre o convite do cantor Luan Santana para estrelar o clipe da música 'Morena'

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 12h36

Juliette (32) é a mais nova convidada do Quem Pod, Pode, apresentado por Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e durante a entrevista ela comentou sobre polêmica do clipe de Luan Santana.

Vale lembrar que depois de ter aceitado a proposta para estrelar o videoclipe de Morena, a ex-BBB voltou atrás.

"Quando eu saí, o povo ficava ‘meu Deus, você e Luan Santana!’. Aí botaram o negócio da ‘Morena’. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem às vezes nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem sucedida", disse ela.

Além desse assunto, Juliette abriu o jogo sobre seus relacionamentos amorosos e a vida após a fama. A famosa revelou que ficou com poucas pessoas após deixar o confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

JULIETTE SOLTA A VOZ NO ANIVERSÁRIO DE ELBA RAMALHO

A cantora Elba Ramalho completou 71 anos e celebrou a data especial com uma festa de aniversário com direito a karaokê. Entre os convidados estava a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, que aproveitou para soltar a voz com a conterrânea em um dueto belíssimo. Logo no início da festa, a artista brasileira colocou o aparelho de música para animar os convidado e chamou a advogada, que cantou Bença, sucesso do seu EP, e De Volta Pro Aconchego.

