Juliette é convidada para substituir Iza como rainha de bateria, aponta colunista

A ex-BBB Juliette teria recusado convite de escola de samba do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 20h16

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, se surpreendeu com a saída de Iza como rainha de bateria. Segundo o colunista Léo Dias, porém, alguns nomes já estão sendo discutidos para substituí-la.

O jornalista afirmou em sua coluna que a ex-BBB Juliette Freire foi cotada para o cargo, mas não aceitou o convite através de sua assessoria.

A escola agora cota outros nomes em busca de alguém que chegue perto de Luiza Brunet, que ficou quase 30 anos e participou de eventos e da rotina da escola de samba.

Segundo o texto conjunto das assessorias de Iza e da escola, "A decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola. Ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora. A Imperatriz e Iza agradecem a parceria firmada desde 2020 e desejam sucesso mútuo".