Juliette é criticada após avaliar participação de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15': 'Me poupe'

Internautas sentiram um tom de inveja na fala de Juliette quando a ex-BBB opinou sobre Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'

Campeã do "BBB 21", Juliette Freire avaliou a participação de Rachel Sheherazade em "A Fazenda 15". Cotada para ganhar o prêmio final de R$ 1, 5 milhão, a jornalista chamou atenção da cantora pela personalidade forte no reality da Record TV.

"Ainda é muito cedo [para torcer]. A gente tem que analisar as atitudes e muita coisa. Mas estou achando ela bem firme. É corajosa. Coragem eu já vi que tem", afirmou Juliette. O trecho viralizou na web.

"Tô achando a Juliette com ar de soberba", opinou uma. "Eu achei a Juliette meio estranha. Parece que está com medo de perder o favoritismo", avaliou outra. "Cedo? Me poupe, viu? Com você foi exatamente assim. Tá com medo de perder o lugar kkk", afirmou uma terceira.

"Ju, você lembra que era campeã na segunda semana de programa também? É que parece que não lembra", alfinetou uma. "Muito cedo? A inveja roçando kkkk tá com medo de perder o favoritismo, né amiga", acusou um. "É nítido a Juliette demonstrando insegurança para não perder o trono dela com falas de superioridade como uma uma juíza julgando a Rachel", criticou uma.

Sucesso de Rachel Sheherazade

Conhecida por ter um posicionamento firme, Rachel Sheherazade foi a participante que mais ganhou seguidores no Instagram. A apresentadora coleciona 1,7 milhões de seguidores. Antes de entrar no programa, ela tinha 700 mil.

Com uma oratória impecável, firmeza em suas colocações e desenvoltura em frente às câmeras, Rachel costuma impressionar os colegas de confinamento durante os confrontos e tem conquistado o público por jogar limpo.

"No primeiro momento, ela (Rachel Sheherazade) recusou o nosso convite. Se passaram alguns dias, ela me ligou e topou. Disse que iria ser bom pra ela. Foi a primeira a assinar o contrato", relatou Rodrigo Carelli, diretor da atração, durante coletiva com a imprensa.