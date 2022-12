Juliano Cazarré atualiza quadro de saúde da filha que está internada na UTI: "Orações!"

Filha de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, nasceu com um problema raro no coração, e está internada há 5 meses na UTI

Juliano Cazarré (42) atualizou os fãs sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, na noite da última quinta-feira, 09, durante uma entrevista com a imprensa no Rio de Janeiro.

A pequena Maria, de apenas 05 meses de vida, fruto de seu relacionamento com a jornalista Letícia Cazarré (38), possui um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e desde que nasceu está internada no Hospital Beneficência Portuguesa.

"A vida deles precisa seguir, eles precisam de alegria, precisam de brincadeira, precisam continuar indo na escola, precisam tocar a vida normal", disse ele durante o bate-papo com a repórter do A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Em seguida, ele completou:"E seguir com as orações, seguir com fé, de que vai dar tudo certo se Deus quiser, mais hora ou menos hora a Letícia está aqui no Rio de Janeiro com a Guilhermina e a família vai estar reunida de novo. Acho que a gente está muito agarrado na nossa fé, a gente tem fé de que vai dar certo. A gente tem fé de que a vontade de Deus vai ser feita e ele sempre escolhe o melhor pra gente", refletiu Cazarré.

O protagonista da novela Pantanal também falou sobre a piora que a filha teve ao contrair uma bactéria e a melhora surpreendente que deixou todos os médicos impressionados."A Guilhermina semana passada teve um probleminha lá, pegou uma bactéria hospitalar forte, a Letícia pediu orações na internet, foi aquela corrente de orações e em uma noite a Guilhermina melhorou muito e no dia seguinte os médicos disseram: 'olha, nem parece que é a mesma criança'", contou.