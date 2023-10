Juliana Knust traz versão de Marilyn Monroe por trás das câmeras em nova peça: 'De forma digna'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Knust abriu o jogo sobre peso de viver Marilyn Monroe

Juliana Knust (42) estrela a nova peça Parabéns Sr. Presidente - In Concert, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 29 de outubro. Na produção, ela vive Marilyn Monroe (1926-1962) ao lado de Vannessa Gerbelli (50), que interpreta Maria Callas (1923-1977). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre o peso de dar vida ao ícone e entregou trazer versão de Marilyn Monroe por trás das câmeras na produção: "De forma digna".

"Mergulhei no mundo de Marilyn com todos os arquivos que existem e estudei muito para conseguir interpretá-la de forma digna, mas a gente tem um diretor maravilhoso que nos traz para o presente. Em momento algum ele pede que a gente imite as divas, até porque a gente conta um espetáculo no qual elas estão entre quatro paredes", compartilhou Juliana Knust .

"A gente imagina que essas mulheres maravilhosas, entre quatro paredes, sejam mulheres reais. E é isso que estamos buscando nesse espetáculo: muito mais do que imitar as divas, é trazer o lado real delas para a cena", acrescentou a atriz sobre viver Marilyn Monroe .

Juliana Knust deu detalhes do que os espectadores devem encontrar na peça: "Podem esperar uma Marilyn por trás das câmeras, e não esperar os ícones, porque não os verão. Nem Maria Callas nem Marilyn Monroe, aquelas que davam as entrevistas e sabiam exatamente o que falariam, não. Ali, elas estão tirando as máscaras e se tornando mulheres da vida real".

Leia também: Vannessa Gerbelli encarna dois lados de Maria Callas apaixonada em nova peça: 'Muito mais poderosa'