Juliana Knust faz mudança radical no cabelo e dá adeus aos fios loiros

Juliana Knust exibe o seu novo visual, com direito a cabelo curtinho e mais escuro

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 13h02

A atriz Juliana Knust (41) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 7, ela revelou que passou por uma mudança radical no cabelo sob os cuidados do hair stylist Anderson Couto.

A musa se despediu do cabelo na altura dos ombros e loiros para aderir ao visual com os fios mais curtos e escuros. A transformação foi registrada em um vídeo no salão de beleza e ela comemorou a mudança.

“Renascer é preciso! Obrigada Anderson Couto por mais uma transformação! Como é bom ter um profissional em quem se possa confiar completamente! Obrigada, sempre! Pelas tesouradas, pelas gargalhadas, pelos papos bons! Você é um cara iluminado”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Juliana Knust está no ar na série Todas as Garotas em Mim, da Record TV.

Veja o novo visual de Juliana Knust: