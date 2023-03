José Loreto reage após a ex, Rafa Kalimann, ser flagrada aos beijos com homem misterioso

José Loreto toma atitude nas redes sociais após Rafa Kalimann ter sido fotografada acompanhada na orla do Rio de Janeiro

O ator José Loreto deu o que falar nas redes sociais por causa de uma atitude que ele tomou no último final de semana. O artista parou de seguir sua ex-namorada, a influenciadora digital Rafa Kalimann, no Instagram.

Os fãs perceberam que ele parou de seguir a ex pouco depois que ela foi flagrada trocando beijos com um homem misterioso na orla do Rio de Janeiro no último domingo, 12. Rafa Kalimann estava andando de bicicleta ao ar livre quando foi vista trocando um beijo com um homem que corria ao seu lado.

Vale lembrar que Loreto e Kalimann viveram um namoro de poucos meses em 2022, mas anunciaram a separação em janeiro deste ano.

Além do unfollow, José Loreto compartilhou uma mensagem enigmática no feed do Instagram. Ele apareceu em fotos só de sunga na piscina de sua casa e escreveu uma indireta na legenda. “Ah, se meus problemas desaparecessem na água”, disse ele.

Atualmente, o ator pode ser visto como o personagem Lui Lorenzo na novela Vai na Fé, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto nega affair com Jade Picon

Há pouco tempo, o ator José Loretose pronunciou sobre os rumores de que teria ficado com a atriz Jade Picon nos bastidores do carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em conversa com o site Gshow, ele negou os boatos e diz que são apenas amigos. “Somos amigos. Quando se conversa com amigos, todo mundo já diz que beijou. Quero ser de verdade, não devo nada a ninguém”, disse ele.

Em outro momento, ele rebateu os rumores sobre a sua vida pessoal. “Não traí a Rafa. Nunca traí ninguém, ninguém sabe dos meus combinados nas minhas relações. Desculpa o desabafo. Estou solteiro”, declarou ele.