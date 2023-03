José Loreto faz post misterioso e seguidores apontam indireta para a ex, Rafa Kalimann

Ator José Loreto faz publicação enigmática na web e fãs especulam que é indireta para a ex, Rafa Kalimann, após deixar de segui-la

O ator José Loreto (38) usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para postar fotos de um ensaio fotográfico que fez e intrigou os fãs!

Após ter parado de seguir a ex-namorada, Rafa Kalimann (29), no Instagram, após ela ter sido vista com novo affair, os seguidores apontaram que a publicação foi uma indireta para a apresentadora e influenciadora digital.

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Vinicius Mochizuki, o intérprete de Lui Lorenzo na novela das sete Vai na Fé, aparece apostando no carão, maquiado e com um brinco de pena de pavão.

"PENSO UM POUCO, DÁ VONTADE DE FALAR, PENSO MAIS UM POUCO, PREFIRO ME GUARDAR", escreveu Loreto no post, em letra maiúsculas, usando emojis.

Nos comentários, não demorou para que alguns internautas especulassem sobre a possível alfinetada na ex. "Ih, sobrou para Rafa", "Também acho que é pra Rafa isso aí", "Ela fez a fila andar. Agora supera aí", "A legenda já diz tudo", "Indireta pra Rafa depois do beijo no moreno kkkk", disseram.

Confira a publicação de José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Rafa Kalimann é vista aos beijos com moreno misterioso

A fila andou para Rafa Kalimann! Após o término com o ator José Loreto, a influenciadora foi fotografada beijando um novo affair no domingo, 12.

Aproveitando o sol para fazer um passeio de bicicleta na Zona Sul do Rio de Janeiro, a ex-BBB surgiu acompanhada pelo suposto novo ficante, que estava correndo ao seu lado. Os dois foram flagrados tomando açaí no Leblon, encontraram amigos e trocaram beijos durante a parada.