Jornalista é atingido por árvore durante passagem de furacão pelos Estados Unidos

O jornalista americano Jim Cantore foi atingido por uma árvore enquanto cobria a passagem do furacão Ian pela Flórida

Nesta quarta-feira, 28, o jornalista Jim Cantore foi atingido por uma árvore durante uma cobertura da passagem do furacão Ian pela Flórida, nos Estados Unidos.

O repórter do canal "The Weather Channel" mal conseguia ficar em pé por conta da tempestade e teve que se agarrar a uma placa de rua.

Nas imagens é possível ver a mão do operador da câmera, que tenta limpar as lentes enquanto o jornalista tentava se manter de pé. Algumas vezes o câmera chegou a usar panos na lente do equipamento.

O âncora que conversava com Jim durante a transmissão clamou para que o repórter voltasse em segurança à sede do canal de televisão americano: “Jim, venha para dentro. Vamos conversar tendo alguma cobertura. Isso aí é demais”.

Confira aqui o jornalista americano durante o furacão

Weather Channel anchor pleads with Jim Cantore to get off the street pic.twitter.com/D4sJyXQqlT — Gifdsports (@gifdsports) September 28, 2022

Jornalismo por amor 😍! Repórter americano, Jim Cantore, fazendo cobertura do Furacão Ian e, inclusive, sendo atingido por um pedaço de árvore durante a cobertura ao vivo.pic.twitter.com/QG6SR1eYrd — PAN (@forumpandlr) September 28, 2022

