Jornalista da Globo já estrelou abertura de novela aos beijos; relembre

Jornalista da Globo estrelou a abertura da novela História de Amor aos beijos

Renata Vasconcellos (51) é conhecida por ser a âncora do Jornal Nacional, da Globo, ao lado de William Bonner (59), mas a apresentadora já apareceu na televisão fora do jornalismo. No início de sua carreira, ela trabalhou como modelo e figurante e chegou a estrelar a abertura da novela História de Amor aos beijos com outro ator. Relembre a participação da jornalista na novela de 1995.

Com uma participação especial na novela das seis, Renata Vasconcellos estrelou a abertura de História de Amor ao som de Ivan Lins (77) com a canção Lembra de Mim. Ao lado de outro ator, a jornalista viveu um casal apaixonado em cenários românticos, enquanto caminhava na beira do mar, atravessava avenidas e carregava balões, além de trocar beijos com o rapaz.

Na época, a âncora do Jornal Nacional trabalhava como modelo e já tinha participado de outra novela da Globo como figurante. A trama de estreia de Renata Vasconcellos foi A Próxima Vítima, do mesmo ano da produção protagonizada por Regina Duarte (76) e José Mayer (73).

Renata Vasconcellos iniciou seus trabalhos como jornalista um ano após a participação na abertura de História de Amor, quando foi contratada para integrar a primeira equipe da GloboNews. Posteriormente, a apresentadora migrou para a televisão aberta para comandar o Bom Dia Brasil e o Fantástico. Há quase uma década, ela atua como âncora do Jornal Nacional ao lado de William Bonner.