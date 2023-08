Jorge Aragão confirma volta aos palcos em meio ao tratamento contra o câncer

Respondendo bem ao tratamento, o cantor Jorge Aragão foi liberado por sua equipe médica para voltar a fazer shows

O cantor Jorge Aragão está liberado para voltar aos palcos. O artista estava afastado devido a seu tratamento contra o câncer. Ele revelou no mês passado que foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin após realizar uma bateria de exames.

Segundo o comunicado enviado pela assessoria de imprensa do cantor, ela está respondendo bem ao tratamento e se sente apto, por isso a equipe médica o liberou para retornar sua agenda de shows. Jorge se apresentará no próximo domingo, 6, ao lado de sua banda, o Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

"Comunicado oficial: O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem por meio desta nota informar que está respondendo bem ao tratamento e por isso se sente apto, e, claro, liberado por sua equipe médica, para retomar aos poucos sua agenda de shows. O artista se apresentará com sua banda neste domingo, 06 de agosto, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro."

A nota ainda informa que por recomendações médicas, o artista não fará atendimento ao público nem à imprensa. "Aragão, segue ainda em tratamento e por recomendação médica não fará atendimento à impressa nem aos fãs. Agradecemos ao carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral! E reiteramos que qualquer outra informação será dada sempre via sua assessoria de imprensa."

A descoberta do câncer e tratamento

No dia 15 de julho, a assessoria de imprensa de Jorge Aragão comunicou aos fãs que ele foi diagnosticado com um tipo de câncer que atinge o sistema linfático e se espalha pelo corpo de maneira não ordenada após realizar alguns exames.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rabello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo", dizia a nota.

No dia 17, o cantor foi internado para realizar o tratamento contra a doença, no dia 23, recebeu alta hospitalar. "[...] O artista já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família. A alta de Aragão, que estava internado desde a segunda-feira, 17, aconteceu no início desta tarde. De acordo com sua equipe médica, ele vem respondendo bem ao tratamento", dizia o comunicado divulgado por sua equipe.