Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022

Redação Publicado em 14/09/2022, às 16h32

Jordan Peele na première de "Wendell & Wild", Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022. Ele foi o primeiro negro a receber um Oscar (Melhor Roteiro, por Get Out, em 2018) e apareceu no festival de Toronto vestindo o relógio Montblanc Heritage Perpetual Calendar de edição limitada.