Jojo Todynho se pronuncia após discussão com mulher em feira

Após discutir em feira, Jojo Todynho se pronuncia e explica o que aconteceu ao ser abordada por comerciante que a chamou de 'preta arrogante'

A cantora Jojo Todynho se pronunciou após protagonizar uma discussão em uma feira em Fortaleza na noite deste sábado, 16. Após a encrenca com uma mulher, que teria a chamado de "preta arrogante", a artista gravou stories para explicar o que aconteceu.

Segundo a futura advogada, durante o passeio no local, a mulher a parou pedindo para que fosse a sua loja gravar vídeo com um produto. Jojo Todynho se recusou e foi então que foi insultada pela pessoa de maneira racista.

"Aí veio uma senhora, que já tá nas páginas de fofoca, falou assim pra mim: 'você pode ir na minha loja que eu vou te dar um presente e você me marcar no Instagram?', aí eu falei pra ela: 'não, obrigada, não quero não', ai ela falou assim: 'esses pretos é tudo arrogante'", contou o que houve.

A famosa garantiu que está tudo gravado em seu celular. "Fui até ela falei com ela, quem quer respeito se dá o respeito, numa dessa eu só discuti, mas se eu meto a mão na cara dela, com racista tem que ser assim, entendeu? Aí ela falou: 'então o que você veio fazer na feira?', 'vim passear, não sou obrigada a aceitar produto seu, aprenda a falar com outros", relatou.

"Racistas não passarão e que as pessoas têm que entender que não é porque ela tá com 50, 40, 60 anos que ela tá livre pra falar o que ela quiser, ela vai falar o que ela quiser dentro da casa dela, comigo não, entendeu?", disparou a artista.

Ainda neste sábado, 16, Jojo Todyhnho deu o que falar ao surgir com um biquíni pequeno. Na quinta-feira, 14, antes de ir para a academia, a famosa postou um vídeo mandando recado sobre emprestar dinheiro e a pessoa não devolver.

🚨AGORA: Jojo Todynho discutindo com mulher após ser chamada de “preta arrogante”. pic.twitter.com/CS2DyOQU8P — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023

🚨AGORA: Após viralizar vídeo de Jojo Todynho discutindo com uma senhora em Fortaleza, a influenciadora se pronunciou e deu detalhes da treta.



“Não importa se tem 40, 50 ou 60 anos. Racistas não passarão” pic.twitter.com/zYRak1t6yW — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023

Jojo Todynho exibe antes e depois de emagrecer 33 quilos

A cantora Jojo Todynho impressionou seus seguidores neste domingo, 10, ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Depois de decidir emagrecer, ela já eliminou 33 quilos e decidiu mostrar fotos para comparar as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

Na legenda, ela refletiu sobre a nova fase em sua vida e já revelou que não pretende ficar muito magra. "33 Off com muito orgulho!! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu). O resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida… Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero. Me respeita, eu sou “CAVALONA” e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião", escreveu.