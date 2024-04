Jojo Todynho rebate internautas depois de ser chamada de arrogante

“As pessoas adoram estar com meu nome na boca", desabafou Jojo Todynho em suas redes sociais nesta quarta-feira, 03, depois de críticas da web

Não deixou quieto! Jojo Todynho usou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 03, para rebater críticas de internautas que a chamam de "arrogante e barraqueira", nas redes sociais. A cantora, voz do hit ‘Que Tiro foi Esse?’, foi ao Story do Instagram falar com os seus mais de 30 milhões de seguidores, para rebater as críticas sobre o assunto.

Durante o vídeo, ela explica: "As pessoas falam assim: 'A Jojo é arrogante, barraqueira. A Jojo é isso e aquilo. Vocês podem pesquisar qualquer podcast, devo ter feito uns 4 ou 5, nunca precisei falar de ninguém", começa a funkeira.

"O que tenho pra falar é sobre a minha vida, vivência, experiências, mas as pessoas adoram estar com meu nome na boca. E fico feliz! Porque eu incomodo vocês, agora vocês pra mim, não são nada. Tenho tanta coisa importante que não preciso mencionar vocês em entrevista, podcast", desabafa Jojo, que na sequência, diz: "Sabe o que muda falar bem ou mal de mim? Nada", finaliza a ex-fazendeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Jojo Todynho revela qual é o seu peso atual

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais na última quinta-feira, 28, ao revelar qual é o seu peso atual. A estrela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica, que foi realizada em agosto de 2023.

Agora, ela surgiu apenas de biquíni nos stories do Instagram para mostrar o quanto seu corpo já mudou nos últimos meses. Inclusive, ela contou que está pesando 99 kg.“Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta”, disse ela.

Jojo já perdeu 46 kg desde que iniciou o processo de emagrecimento. Recentemente, ela contou que sua meta é chegar aos 90 kg.