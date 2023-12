Jojo Todynho presenteia funcionários com 'lembrancinha' de Fim de Ano

Em clima de Natal, Jojo Todynho presenteia seus funcionários com uma lembrancinha de Fim de Ano e os agradece por seus serviços; confira!

Em celebração do Natal, a cantora Jojo Todynho surpreendeu seus funcionários com um pequeno presente de Fim de Ano. Nesta sexta-feira, 22, a artista compartilhou em suas redes sociais o momento em que os agradeceu pelos serviços prestados ao longo do ano.

Nos stories de seu Instagram, Jojo mostrou que distribuiu pequenos panetones e notas de R$ 100 entre os prestadores de serviço. "Quero agradecer vocês pelo trabalho, pelo carinho, por estarem aqui sempre. Eu acho que na vida ninguém anda sozinho. É uma equipe, uma família, um ajudando o outro, cada um aqui tem sua função", iniciou.

"E eu acho que a gente tem que sempre ser grato a Deus. Eu sou grata a todas as pessoas que estão sempre ao meu redor, que conhecem a Jordana de fato. Vocês mais do que ninguém podem falar quem sou eu", disse Jojo, que logo em seguida distribuiu as lembrancinhas para os funcionários.

"É simples, mas é de coração para cada um de vocês", declarou a artista. No final, ela ainda posou com os funcionários e os agradeceu pelo apoio. "Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Vem 2024", escreveu Jojo na foto.

Confira:

Jojo Todynho aposta em novo visual com transformações no corpo

Na última quinta-feira, 21, a cantora Jojo Todynho afirmou que irá apostar em outro visual para sua nova fase. Após perder 33 kgs em resultado de uma cirurgia bariátrica, realizada em agosto,a artista revelou que irá investir em looks curtinhos daqui para a frente.

Com look todo rosa, a famosa exibiu seu corpo em um conjuntinho de mini blusa e shorts. Nos stories de seu Instagram, ela exibiu o visual e brincou com seus seguidores sobre a sua escolha. "Toda curtinha ela, tá?". Em seguida, adiantou: "Se preparem, porque agora é só shortinho e cropped".