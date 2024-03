Jojo Todynho, cirurgia de Rafa Justus e fã de Débora Falabella bombaram na semana

Jojo Todynho, Rafa Justus e Débora Falabella estão nas mais lidas da CARAS Brasil nesta semana

A primeira semana março deu o que falar no mundo dos famosos. Rafa Justus (14) roubou a cena ao mostrar o resultado de sua rinoplastia. Jojo Todynho (27) e Débora Falabella (45) são outros nomes que chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Veja o que bombou nos últimos dias.

A filha de Ticiane Pinheiro (47) e Roberto Justus (68) chamou a atenção do Brasil após se submeter a um procedimento de rinoplastia em fevereiro e mostrar o resultado nas redes sociais. A adolescente deixou claro para a mãe que gostaria de corrigir o desvio de septo no nariz e aproveitou o momento para fazer a primeira plástica.

A atriz Débora Falabella passou a respirar aliviada nesta semana. Isso porque uma fã que a perseguia desde 2015 foi presa no último dia 29 de fevereiro pela polícia de Pernambuco. De acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, a "admiradora" da intérprete de Lucinda, de Terra e Paixão, estava internada em uma clínica psiquiátrica de Recife e foi detida após uma ordem de prisão emitida pela Justiça paulista.

A defesa da fã perseguidora de Débora deu entrada em um pedido de habeas corpus alegando que a cliente é portadora de distúrbios psíquicos e que a mesma não consegue fazer distinção do que era real ou não. A atriz da Globo registrou boletim de ocorrência contra a mulher em julho de 2022, mas os episódios de perseguição já ocorrem há quase 10 anos.

Volta às aulas! Jojo Todynho acabou com os rumores de que não estaria frequentando mais a faculdade de Direitono Rio de Janeiro. A cantora se mostrou revoltada com as notícias veiculadas na imprensa e disse que continua firme no propósito de se tornar uma grande advogada. Assim como nos dois primeiros semestres, a voz de Que Tiro Foi Esse? mostrou os materiais, o que a fez viralizar nas redes sociais. Para a terceira etapa do curso, a campeã de A Fazenda 12 optou pela temática infantil Hello Kitty com direito a mochila de rodinha.