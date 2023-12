João Hadad lamenta um mês da morte de Luana Andrade: 'Pra sempre'

Um mês após falecimento de Luana Andrade, assistente de palco do 'Domingo Legal', João Hadad lamenta partida precoce e inesperada da namorada

O namorado de Luana Andrade, João Hadad, lamentou um mês da morte repentina e precoce de sua amada no dia 7 de novembro ao se submeter a uma lipoaspiração em um hospital renomado de São Paulo.

Em sua rede social, o influenciador, que participou com a assistente de palco do Domingo Legal do Power Couple, compartilhou um registro de viagem com ela e mostrou algumas anotações que ela fazia diaramente agradecendo a deus.

"Um mês sem a minha princesa Lu nesse plano. Desde a sua partida, eu escolhi ressignificar essa dor, trazendo à tona memórias especiais dela, principalmente, o ato de agradecer diariamente. Apesar da saudade, uma parte de mim sorri ao ver como consegui incorporar um hábito tão único dela no meu dia a dia. Fiquei surpreso e ainda mais feliz em ver que vocês também foram impactados por esse costume", escreveu ele.



"Essa jornada não diminui a dor, mas fortalece o propósito e a lembrança da Lu. Ela sempre foi luz, sabedoria e amor. Hoje, ela continua nos ajudando à sua maneira peculiar, nos inspirando a sermos mais fortes, gentis e gratos. Lu, sua presença vive em cada sorriso, em cada reflexão. Obrigado por nos guiar, seguimos aprendendo muito com você, princesa. Te amo pra sempre", falou como ela continua inspirando outras pessoas a terem fé.

Nas últimas semanas, João Hadad relembrou o vídeo em que pediu Luana Andrade em namoro. Antes, ele já havia reaparecido e surgiu muito emocionado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HADAD (@joaohadad)

Luana Andrade vivia longo relacionamento com João Hadad e planejava casamento

A morte da influenciadora e dançarina Luana Andrade aos 29 anos deixou os fãs em choque. Isso porque ela estava em alta desde que participou do reality Power Couple 6, exibido pela Record TV.

A jovem foi uma das duplas do programa ao lado do noivo, João Hadad. Os dois planejavam o casamento e eram sempre fotografados juntos em momentos românticos nas redes sociais. Na última homenagem publicada para a namorada há três semanas, ele exaltou a união entre os dois.

"E dois anos se passaram. Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado! Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é massa! Te amo", disse ele.

Antes do Power Couple, João Hadad participou do De Férias com o Ex, outro reality. Os dois tinham muitos gostos em comum: além de viagens, ambos eram vistos sempre juntinhos malhando e cuidando do corpo.